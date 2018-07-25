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Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

На шести улицах отключат электричество

25.07.2018 16:15 1 176 Дмитрий Ивьев
На шести улицах отключат электричество

В четверг, 26 июля, в Калуге без света останутся жители домов на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Комсомольская 5, 7 корп. 2,
  • ул. Центральная 4,
  • ул. Московская 345,
  • ул. Открытая 6, 8,
  • ул. Весенняя 1, 3, 7,
  • ул. Садовая (полностью).

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Тэги: жкх коммуналка
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