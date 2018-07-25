На шести улицах отключат электричество

В четверг, 26 июля, в Калуге без света останутся жители домов на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 9:00 до 17:00:

ул. Комсомольская 5, 7 корп. 2,

ул. Центральная 4,

ул. Московская 345,

ул. Открытая 6, 8,

ул. Весенняя 1, 3, 7,

ул. Садовая (полностью).

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