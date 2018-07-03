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Коммунальщики шесть лет платят штрафы, чтобы не ремонтировать 100-летний дом

03.07.2018 15:48 9 2103 Елена Французова
Коммунальщики шесть лет платят штрафы, чтобы не ремонтировать 100-летний дом

В понедельник, 2 июля, на координационном совещании в областном правительстве судебные приставы рассказали, как местные власти исполняют решения суда.

Калуга возглавляет антирейтинг. В нашем городе самое большое количество неисполненных судебных решений. Большая часть из них связана с проведением капремонта.

- Всего в отношении Управления ЖКХ Калуги имеется 294 судебных решений о проведении капитального ремонта, - рассказала и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области Татьяна КОНДРАШОВА.

В этом году в Калуге планируется по решению суда капитально отремонтировать лишь 15 домов, из них полностью – девять, частично – шесть.

На требования судебных приставов предоставить графики капремонта остальных домов, городская управа предоставила план, в котором окончательной датой исполнения значится 2040 год.  

- Мы полагаем, что такой срок не отражает интересов взыскателей, - подчеркнула Кондрашова. - Каждое судебное решение затрагивает интересы десятка граждан.

Поскольку горуправа решения судов игнорирует, калужане пишут жалобы в различные инстанции.

- За 5 месяцев было рассмотрено более 100 жалоб. Причины жалоб - отсутствие какого-либо движения, а также конкретной информации о сроках работ.

В качестве примера Кондрашова привела дом на Рылеева, 14. Он был построен в 1917 году, а в 2012 году суд обязал город провести капремонт. В его рамках необходимо провести ремонт кровли, дымоходов, вентиляционных каналов, заменить трубы холодного и горячего водоснабжения в подвале, отремонтировать фасад, заасфальтировать территорию вокруг дома. Прошло 6 лет, но так ничего и не было сделано. Стены дома покрылись трещинами и плесенью, крыша течёт.

За эти годы городская управа исправно платила административные штрафы за неисполнение решения суда. Их сумма составила 340 тысяч рублей.

- Полагаем, что эти деньги могли быть направлены на исполнение хотя бы части работ по ремонту данного дома, - заявила Кондрашова.

Управление ЖКХ обещало судебным приставам, что дом приведут в порядок в 2018 году, однако до сих пор не подготовлена даже проектно-сметная документация.

- Мы можем состыковать вот эти судебные решения и нашу программу капремонта? – поинтересовался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Чтобы в первую очередь делать капитальный ремонт тех домов, по которым есть судебные решения. Надо график капитального ремонта получать от судебных органов.

Главе региона пояснили, что в судебных решениях чётко сказано, что дома надо ремонтировать за счёт средств городского бюджета, а не Фонда капремонта.

- Этот дом, который показывают (Рылеева, 14. – Прим. автора), вообще аварийный, чего его ремонтировать, - удивился глава региона.

Губернатор призвал горуправу Калуги добиваться в суде, чтобы дома ремонтировали за счёт средств капремонта.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ ответил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

- Там, где дома подлежат капремонту, все те, по которым есть судебные решения, включить в эту программу, - подвёл итог разговору Артамонов. - Те дома, которые не подлежат капремонту, требуют признания их аварийными, сама администрация должна обращаться в суд с просьбой признать их аварийными и тогда идти или по пути освоения застроенных территорий, или в бюджете надо искать деньги на отселение граждан. Но этот вопрос надо решать. А [так] что толку? Сейчас потратим деньги, замажем друг другу глаза. Тот дом, что показывали на картинке, что там его ремонтировать!

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: жкх коммуналка анатолий артамонов татьяна кондрашова дмитрий разумовский
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