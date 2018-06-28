Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 29 июня
$ 63.14 0.35
73.60 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Новый формат жизни в экологически чистом микрорайоне

28.06.2018 16:45 0 1101
Новый формат жизни в экологически чистом микрорайоне

Бульвар  Моторостроителей, 12, - именно по этому адресу в Калуге «прописалась» кирпичная новостройка. Сейчас в многоэтажке не продано только несколько 2-комнатных квартир и две 4-комнатные.

И такой спрос вполне объясним. Все квартиры - площадью не меньше 50 – 54 кв. метров, с просторными и удобными кухнями, изолированными комнатами и большими лоджиями. В каждой установлены биметаллические радиаторы, пластиковые окна, сделана разводка.

Микрорайон «Терепец» - один из самых зеленых в Калуге. Здесь хорошо развита инфраструктура: в шаговой доступности - современная школа, детский сад, поликлиника, почта, отделение банка, супермаркеты. До центра города курсируют троллейбусы и маршрутки.

На сегодняшний день покупка квартиры в этом доме можно смело назвать очень выгодным приобретением, поскольку дом уже сдан в эксплуатацию.

Все квартиры продаются с правом собственности. Потенциальные покупатели могут воспользоваться специальными условиями по ипотечному кредиту от банков-партнеров.

Только в июле действуют специальные цены на квартиры с предчистовой отделкой.

Подробную информацию о наличии квартир и ценам, а также о просмотре квартир вы сможете узнать по телефону: 8 (4842) 75-77-88  - или  в офисе по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 39, 4-й этаж.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жилье недвижимость peклама
Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Материнским капиталом разрешили платить за кредиты, взятые до рождения ребёнка 27.06.2018 11:59

«Мы пройдём адский ад»: калужане с содроганием ждут начала стройки Дворца спорта 22.06.2018 15:41

Рядом с Краеведческим музеем собираются строить «опасный» дом 21.06.2018 17:04

На берегу Оки разрешат строить многоэтажные дома 30.05.2018 11:22

Калужане годами живут в недостроях, чтобы уйти от налогов 15.05.2018 11:15


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 30 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 30 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
сб 30 июня, 13:00
Научная суббота
Безумная лаборатория
вс 01 июля, 11:00
Мастер-класс по мыловарению
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

пт 29 июня, 18:00
«Летний джем» 2018
Гостиные ряды
пт 29 июня, 19:00
Концерт группы "Космос"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 30 июня, 21:00
SolReid
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 01 июля, 20:00
МиМиКa: презентация альбома
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Ты водишь!
Ночная смена
8 подруг Оушена
Распрекрасный принц
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «День поля-2018»

«Ростелеком» обеспечил интернет на «Дне Калужского поля»

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Последние объявления на KupiSlona.ru

Сиденье переднее R Audi A6 C5

Цена: 1 500 руб.

Сиденье переднее R Daewoo Nexia

Цена: 1 500 руб.

Топливный насос Honda Accord 2.0 99г

Цена: 2 500 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.