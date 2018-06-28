Новый формат жизни в экологически чистом микрорайоне

Бульвар Моторостроителей, 12, - именно по этому адресу в Калуге «прописалась» кирпичная новостройка. Сейчас в многоэтажке не продано только несколько 2-комнатных квартир и две 4-комнатные.
И такой спрос вполне объясним. Все квартиры - площадью не меньше 50 – 54 кв. метров, с просторными и удобными кухнями, изолированными комнатами и большими лоджиями. В каждой установлены биметаллические радиаторы, пластиковые окна, сделана разводка.
Микрорайон «Терепец» - один из самых зеленых в Калуге. Здесь хорошо развита инфраструктура: в шаговой доступности - современная школа, детский сад, поликлиника, почта, отделение банка, супермаркеты. До центра города курсируют троллейбусы и маршрутки.
На сегодняшний день покупка квартиры в этом доме можно смело назвать очень выгодным приобретением, поскольку дом уже сдан в эксплуатацию.
Все квартиры продаются с правом собственности. Потенциальные покупатели могут воспользоваться специальными условиями по ипотечному кредиту от банков-партнеров.
Только в июле действуют специальные цены на квартиры с предчистовой отделкой.
Подробную информацию о наличии квартир и ценам, а также о просмотре квартир вы сможете узнать по телефону: 8 (4842) 75-77-88 - или в офисе по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 39, 4-й этаж.
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