«Мы пройдём адский ад»: калужане с содроганием ждут начала стройки Дворца спорта

Как мы рассказывали, в понедельник, 18 июня, на заседании областного правительства глава региона предложил расселить калужан, чьи дома примыкают к стройплощадке Дворца спорта.

- Там какая-то ситуация есть с жилым домом, Дмитрий Олегович, проведите собрание с жильцами, если они изъявят желание и не захотят жить у стадиона – захотят отселиться, пожалуйста, мы готовы будем отселить, - обратился губернатор к городскому голове Калуги Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. - И купим эти квартиры за счёт средств областного бюджета. Но или или. Это надо в ближайшее время. Две недели вам срока на всё про всё. В противном случае вопрос считаю решённым, то есть будут жить там, где и живут.

В четверг, 21 июня, чиновники встретились с жильцами нескольких домов в горуправе. Люди пришли с детьми, покинули ради этой встречи дачи – из сумок торчали лук и укроп, мужчины негодовали, что пропустят матч с участием сборной Франции.

- Давайте вопрос поднимать о том, что мы не готовы переехать на Правый берег, - переговаривались они между собой.

- У нас потолки в квартирах высокие, кухни громадные, а какие квартиры на Правом?

Собрание в горуправе получилось очень эмоциональным.

Первым взял слово главный инженер ГКУ Управление капитального строительства Калужской области Сергей СИДЕЛЬНИКОВ:

- Нами начаты работы по строительству Дворца спорта. В настоящее время произведён демонтаж конструкций старого стадиона, дальше будет период рытья котлована и дальнейшие работы. В рамках проекта под наблюдение попали те дома, которые находятся в 40-метровой зоне от строительства. Попали всего несколько домов на улицах: Ленина 53 и 55, Веры Андриановой, 20 и 24, Баррикад, 137 и 137а. Также - в Паровозном переулке дом № 4. В рамках строительства нашего объекта за этими домами предусмотрен мониторинг. В него входит визуальное обследование всех домов, мы его провели, дальнейший этап – мониторинг несущих конструкций, когда строительство будет идти.

- Дома, которые, как я понял, вызывают у всех опасения – на улице Веры Андрианова, 20 и Ленина, 55, - отметил Сидельников. - Что касается дома № 20 по улице Веры Андриановой, организация «КалугаТИСИЗ» признала, что он находится в рабоче-способном состоянии. Данная стройка на его несущие способности и прочие моменты не повлияет. Что касаемо Ленина, 55, если начнем с фундамента то, надо учитывать, что дом старый и основание, на котором он стоит, - фундамент - подтоплялся. Визуальное обследование показало ограничено-работоспособное состояние. Дом сейчас стоит, несёт всю нагрузку на себе и находится в нормальной работе. Чтобы работу фундамента не ухудшить, нужно принять меры по отмостке. Внутренние несущие стены здания в рабоче-способно состоянии, что касается наружных стен, учитывая, что это силикатный кирпич, находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии. Но это не является основанием для того, чтобы этот дом рухнул. Выводы сделаны, что дом стоит, ничего с ним не случится.

Главный инженер заверил, что состояние дома будет находится под неусыпным мониторингом застройщика.

- Чтобы увидеть состояние дома целиком, его нужно обследовать инструментально: взять пробы, делать под фундаментом шурфы, определить несущую способность грунта под домом. На территории строительной площадки эти работы были произведены. Погружение шпунта, при рытье котлована, никаким образом на конструкцию дома не повлияет, - пояснил Сидельников. - Контракт по строительству Дворца спорта был заключения вчера, условия мы не обговаривали, но понимание есть.

Ул. Ленина, 55.

После этого калужанам предложили задавать вопросы. Но им сразу же дали понять, что ни о каком расселении домов речи быть не может. Это произойдёт только в случаи возникновения непредвиденных ситуаций - если дома, после начала стройки, будут разваливаться.

Жители были возмущены тем, что на общественных слушаниях по строительству Дворца спорта их мнение никто не учёл.

- Мы все изначально были против строительства Дворца спорта!

- Город старается для ваших детей, ваших маленьких детей, чтобы они выросли рядом, - начал объяснять директор ГКУ Управление капитального строительства Калужской области Александр ХАВКИН.

- Не надо, сделайте нам парк! Постарайтесь для наших детей. Сделайте открытый стадион, мы будем вам очень благодарны, - перебила его женщина.

Калужане заявили, что собрание с ними надо было проводить, когда вопрос со строительством только обсуждался. Многие не понимают, на каком расстоянии от их домов возведут Дворец спорта, закроют ли его конструкции им божий свет.

- На каком расстоянии от жилых домов будут рыть котлован? Какие хоть будут комплексы, нам бы показали, где и что!

Ул. Ленина, 53.

- Водопровод, канализация, которые идут по дороге - всё просело, - жаловались люди.

- В результате водоопонижения могут образоваться карстовые провалы!

- У нас были геологические изыскания на этом участке, - отвечал главный инженер. - На водопонижение и на осадку грунта в районе ваших домов есть целый расчёт. Никаких карстовых провалов там быть не может, там глина.

- Вы лично даёте гарантию?

- У меня есть бумага – проект, прошедший экспертизу, который об этом говорит, - пояснил Сидельников.

- Кто конкретно будет отвечать, если что-то случится. Нам что, гадать на заячьей лапке или волосяном шаре, будет это или не будет. Мы должны знать точно! – возмущались калужане.

- Если что-то возникнет неординарное, мы готовы отселить, - ответил Хавкин.

- Экспертиза и расчёты подтверждают, что подвижек грунта в районе вашего дома не будет, - добавил Сидельников.

- При строительстве будут поставлены шумоизоляционные ограждения? При демонтаже стадиона было просто ужасно: пыль, грохот, мы задыхались, спасть не могли. У всех маленькие дети.

На что главный инженер ответил, что экран появится только после того, как будет вырыт котлован.

- Мы пройдём адский ад!

- Временные неудобства будут! – отвечали представители власти. - Всё эти годы вы жили как в раю! Есть личные интересы, а есть общественные. А нам этот проект нравится. Да ему аналогов в России нет!

- Вначале измучаемся от шума, а потом ещё и наш дом пойдёт трещинами!

Так сейчас выглядит стройплощадка.

Часть калужан изъявила желание переехать на время стройки.

- Говорят, что продлится она три года. Про вторую очередь Музея космонавтики тоже много чего говорили, а до сих пор что-то не достроили.

На это им ответили, что временно могут пересилить только всем домом при условии, что абсолютно все жильцы согласны.

- А если мы вообще хотим переехать? – поинтересовался мужчина.

Ему объяснили, что и это возможно только при согласии всего дома.

- У меня сделан хороший ремонт, мне нравится этот район, если дом пойдёт трещинами, куда вы нас переселите, я не хочу на Правый берег.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Валерий МОРОЗОВ обещал, что людям будет предоставляться жильё не абы где, а с учётом их пожеланий. Или квартиры будут выкупать по рыночной стоимости.

- Что, на Чижевского в новостройку нас переселите?

- А почему нет, - отвечал Морозов.

В завершении встречи калужане потребовали предоставить документы осмотра их домов, а также сообщить, куда звонить, если возникнет экстренная ситуация.

- Звоните дежурному по горуправе, - ответил Морозов.

- До него либо не дозвонишься, либо он и сам не знает, чем помочь, - стали кричать люди.

- Тогда застройщику, его контакты указаны на информационных стендах, которые висят недалеко от ваших домов.

В целом встреча не только не успокоила, но ещё больше взбаламутила калужан.

- Они сегодня говорят одно, завтра – другое.

- Документы у них все есть. Небось экспертизы проплачены.

- Сегодня он работает в горуправе, а завтра – нет. Нам потом скажут, ничего мы вам не обещали, езжайте на Правый берег, будьте благодарны, что на улице не остались, - переговаривались они, выходя из зала.

И ведь, наверняка окажется, что как в воду глядели. Потому что, как известно, власть в Калуге надолго не задерживается. А каждая новая команда «эффективных управленцев», приходя на место старой, как правило, дистанцируется от слов и обещаний предшественников. Мол, это все они, вот с них и спрашивайте. А мы вам ничего не обещали…

Фото автора и Игоря Ларина.