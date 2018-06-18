Многоэтажку у будущего Дворца спорта предложили расселить

В понедельник, 18 июня, на заседании областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, как идёт подготовка к строительству Дворца спорта.
- Завершаем уже установку забора, который по проекту должны быть установлены с целью недопуска туда детей, которые в многоквартирных домах живут. Заканчивается вывоз мусора, идёт подготовка площадки с целью проведения земельных работ - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ. - Каждый день бываю на объекте и контролирую.
- У нас есть объём работ, которые вы должны сделать в этом году. Пожалуйста, график, который должен неукоснительно выполняться с полным освоением тех средств, которые на эти цели выделены... Там какая-то ситуация есть с жилым домом, Дмитрий Олегович, проведите собрание с жильцами, если они изъявят желание и не захотят жить у стадиона – захотят отселиться, пожалуйста, мы готовы будем отселить, - обратился губернатор к городскому голове Калуги Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ. - И купим эти квартиры за счёт средств областного бюджета. Но или или. Это надо в ближайшее время. Две недели вам срока на всё про всё. В противном случае вопрос считаю решённым, то есть будут жить там, где и живут.
Как нам рассказала представитель инициативной группы жильцов Нина БАЛАШОВА, в связи со строительством Дворца спорта они обращались в различные инстанции с просьбой сообщить, как скажется стройка на состоянии их домов. Но ответа так и не получили.
- Стоит ли строить Дворец спорта у пятиэтажек, которые на ладан дышат? – удивляется Нина Балашова.
По словам Нины, люди не хотят переезжать в другой район, они лишь хотят получить от чиновников гарантии, что их дома выдержат столь масштабное строительство.
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