Электричество отключат на семи улицах

В среду, 20 июня, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

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