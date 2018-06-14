Кому отключат электричество перед выходными

В пятницу, 15 июня, в Калуге не будет электричества в домах на улице Тепличной. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 9:00 до 17:00:
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Электричество отключат на девяти улицах 13.06.2018 16:04
Воду отключат на четырёх улицах 13.06.2018 08:29
Кому в субботу отключат электричество 08.06.2018 15:34
Почти 20 улиц останутся без электричества 07.06.2018 11:31
Калужане задолжали за газ 173 миллиона 07.06.2018 08:55
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