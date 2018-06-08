Кому в субботу отключат электричество

В субботу, 9 июня, из-за проведения плановых ремонтных работ в Калуге ожидается отключение электричества в домах на семи улицах. Публикуем полный список.
Отключение с 8:00 до 18:00:
|ул. Циолковского, 1-13, 5, 7,
ул. Большевиков, 2, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
ул. Добровольского, 14, 41-57, 28, 49,
ул. Королева, 37/29, 43,
ул. Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10.
Отключение с 9:00 до 16:00:
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Отключение с 11:00 до 13:00:
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