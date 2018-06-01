Разговор с властью о ЖКХ: брифинг с комментариями

В пресс-центре газеты «Весть» недавно состоялся брифинг для калужских журналистов на тему работы регионального Фонда капитального ремонта. Спикерами выступили заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов и исполняющий обязанности директора фонда Сергей Голованов.

Разговор получился интересный и вышел за рамки заявленной тематики. Но сначала всё же — о пресловутом капремонте, на который ежемесячно со всех нас собирают приличную сумму.

Самый капремонтный год

Количество средств, которые должны ежегодно поступать в ФКР Калужской области, составляет круглую цифру — около миллиарда рублей. Однако собираемость их в разные годы была разной.

Наименее охотно граждане наполняли «общий котёл» в первый год действия этой программы — в 2014-м. Тогда в Фонд капремонта платили менее половины жителей области. Затем (вероятно, поняв, что отвертеться от нового побора не получится) граждане начали нести свои деньги активнее. В 2015-м уровень собираемости составил уже 82,2%, в 2016-м — 88,3%, в 2017-м — 101,3%. То есть начиная с прошлого года граждане стали не только платить текущие взносы, но и погашать задолженность за прошлые годы.

Исходя из собранной суммы в 2018-м на работы в рамках программы планируется потратить полтора миллиарда рублей для проведения работ в 476 многоквартирных домах. Больше таких объёмов не будет. В дальнейшем ежегодно будет осваиваться порядка 1,2 млрд. рублей.

Что такое капремонт

Тут, вероятно, нелишне дать некоторые пояснения, поскольку само название «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» может многих ввести в заблуждение. В рамках этой программы никто не восстанавливает дом целиком. Производятся лишь некоторые виды работ, которые управляющей компании априори не под силу.

Самой большой статьёй расходов на сегодняшний день является замена лифтов — на эти цели в 2018 году из всей суммы будет потрачено около миллиарда рублей. Связано это, по официальной информации, с тем, что установленный лифт может использоваться не более 25 лет, затем подлежит замене. Довольно спорная норма — автор этих строк видел в развитых странах лифты и 60-х годов выпуска, которые были в отличном состоянии и прекрасно работали. Но, если есть закон, тут уже не поспоришь.

Остальные 30% средств будут направлены на то, чтобы где-то отремонтировать кровлю, где-то — фасад, а где-то положить вокруг дома отмостку, чтобы в подвал не текла дождевая вода. Кроме того, средства выделяются на замену инженерных сетей, в том числе — на установку общедомовых счётчиков.

Работа над ошибками

— Бюджет капремонта в этом году дефицитный. Мы его специально таким сделали, чтобы произвести максимальный объём работ, — говорит Руслан Маилов.

Речь — о том, чтобы средства, собранные с жителей, осваивались максимально быстро и не застаивались на счетах. На аналогичном брифинге в феврале чиновники заверяли, что в этом году строительные работы будут начаты как можно раньше — как только позволят погодные условия. Собственно, так и произошло: в конце мая планируется сдать уже первый объект — рабочая комиссия будет принимать кровлю дома в деревне Шлиппово Сухиничского района.

— Мы учли опыт прошлых лет и расстались с теми подрядчиками, которые нас подвели, — говорит Сергей Голованов. По его словам, в этом году фонд имеет дело исключительно с добросовестными строительными компаниями.

Комментарий редакции: костыли для реформы ЖКХ

Когда в правительстве поняли, что запущенная ими либеральная реформа ЖКХ в конечном итоге приведёт к тому, что весь жилой фонд попросту развалится, то начали спешно искать выход. И придумали программу капремонта, которая идеологически прямо противоречит предыдущей концепции. И эта программа на самом деле заработала, но многие вопросы так и остались без ответа.

Программа капремонта стала экстренной мерой спасения изначально непродуманной реформы ЖКХ, когда в коммунальную сферу любой ценой пытались внедрить капиталистические отношения.

Но какой ценой было достигнуто это спасение? Во-первых, это нарушение того принципа, что гражданин не обязан платить за непредоставленную услугу. А тут плату за работу, которая, может быть, будет выполнена лет через десять-пятнадцать, вымогают сразу, причём драконовскими мерами.

Во-вторых, программа капремонта противоречит той концепции, что многоквартирный дом — это совместная собственность самих жильцов. Благо дело, сами жильцы эту концепцию никак не приемлют, понимая право владения более адекватно — то есть в пределах внутреннего объёма своих квартир.

В-третьих, программа кап­ремонта — это уравниловка, когда житель нового дома, в котором никакого ремонта не будет, может быть, никогда, платит за ремонт старой развалюхи, где на 4 квартиры выделяется 4 миллиона рублей, которые эти четверо собственников никогда в жизни не выплатят.

Вот так коммунизм подставил костыли капитализму в отдельно взятой сфере экономики.

«Перевернули полярность»

Покончив в мажорных тонах с вопросом работы Фонда капремонта, участники брифинга вынуждены были перейти к обсуждению деятельности управляющих компаний, где ситуация вызывает куда меньше поводов для оптимизма. Здесь приведём замечательную цитату Руслана Маилова, которая достойна того, чтобы её выделить: «Вся проблема — в том, что жители считают: управляющие компании должен кто-то принудить — министерство, Фонд капремонта… Это не наша функция. Управляющие компании должны принудить сами собственники жилья, и, если она не выполняет их требования, значит, гнать её в шею.

Мы третий год об этом говорим, уже и лицензирование ввели, куча жалоб на управляющие компании, но собственники жилья только в единичных случаях инициируют общие собрания по смене управляющей компании.

Мы перевернули полярность взаимоотношений с управляющими компаниями в органы власти, а это неправильно. У каждого собственника квартиры есть договор с управляющей компанией».

Комментарий редакции: не надо нас обманывать, никакие мы не собственники

«Здесь — читаем, здесь — не читаем, сюда рыбу заворачивали», — этот известный пассаж из старой юморески как нельзя лучше отражает позицию властей по отношению к жилищному фонду.

Где у них что-то получается и где можно освоить 1 миллиард рублей — о том, что мы собственники, они помалкивают. Где система ЖКХ зашла в тупик, и выхода из него найти они не могут — тут же переводят стрелки на жителей, дескать, они собственники, пусть сами и решают.

Однако, как ни пытаются власти превратить стихийно сформировавшиеся сообщества жителей многоквартирных домов в некие подобия колхозов, ничего так и не получается.

В лучшем случае старший по дому — это просто негласный работник управляющей компании, которая с его помощью обдирает жителей как хочет. В худшем — в доме появляется сразу несколько «старших», которые начинают между собой войну, а жители разделяются на два враждующих лагеря.

Ну вот стоило ради этого разваливать старую советскую систему ЖЭКов?

Эта статья была опубликована в №22 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.05.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.