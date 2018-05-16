Коммунальщики перекопали новый асфальт в поисках протечки

В Людиново во дворе дома №1 на улице Гогиберидзе коммунальщики вскрыли 120 кв. м асфальта и сдвинули бордюрные камни. Хотя двор был полностью отремонтирован в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Нынешней весной жители пожаловались на затопление подвала. Коммунальщики стали искать протечку.

- Место прорыва трубы коммунальщики искали методом, если можно выразиться, «коврового перепахивания», - сообщает активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Сергей Лучкин. - Большая часть положенного в прошлом году асфальта в этом дворе оказалась вскрыта. И что примечательно, место протечки, по словам жителей, в итоге удалось найти вообще в другом месте – за домом. Трубу в конечном счете починили, но издержки этого ремонта местных жителей, мягко говоря, удручают.

Фото: ОНФ.