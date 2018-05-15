Калужане годами живут в недостроях, чтобы уйти от налогов

В понедельник, 14 мая, в городской управе обсудили собираемость налогов. Как оказалось, многие калужане не оформляют дома в собственность, чтобы не отчислять за них деньги в казну.
Так, с 2006 по 2017 год в Калуге было выдано более 5000 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Сотрудники Управления по работе с населением провели мониторинг завершенных объектов, а также объектов, находящихся в завершающей стадии строительства, имеющих подключения к инженерным сетям. В 2017 году обследовано 2,5 тысячи домов, выявлено 614 неучтенных жилых строений.
- Рычагов прямого воздействия на застройщиков по регистрации, а соответственно и оплате налогов, не имеем, - признался заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Валерий МОРОЗОВ. - Работа межведомственной комиссии сводится к подаче рекомендаций застройщикам, не всегда это находит поддержку. Люди могут в недостроенный дом провести газ, воду и продолжать жить так довольно долго.
Чиновники предлагают установить фиксированную стоимость объектов незавершенного строительства в зависимости от типа объекта, либо принять повышающий коэффициент земельного налога для недостроев. Эти меры хотят использовать через 10 лет после начала строительства, ведь именно на такой срок даётся разрешение на возведение дома.
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