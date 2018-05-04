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Есть ли жизнь после капремонта

04.05.2018 11:35 14 3022 Елена Французова
Есть ли жизнь после капремонта

Несколько лет назад мы купили квартиру в пятиэтажке на Суворова, 11, на верхнем этаже. Друзья говорили, что не стоит селиться под самой крышей, ​ведь они частенько протекают. Но соседи на кровлю не жаловались, да и цена квартиры была подходящей. Купили. Сделали ремонт. Переехали. И жили себе припеваючи. Но недолго. Нагрянул капремонт.

Абы как

Рабочие впервые появились на крыше нашего дома в 2016 году. Тревогу тут же подняли соседки-пенсионерки. Они периодически звонили в управляющую компанию, требовали отчёта о проделанной работе и даже сами рвались подняться, взглянуть на ход ремонта. А он проходил ни шатко ни валко. Рабочие то трудились, аки пчёлы, до самой ночи, то не появлялись на объекте неделями. Но мы сразу же почувствовали всю прелесть этих работ, ведь с тех пор у нас ванная не бывает чистой больше 5 минут — ​через воздуховод в неё сыплется мусор с крыши.

В какой-то момент рабочие и вовсе объект покинули. Однако на жизни дома это никак не отразилось. Зима прошла спокойно, никаких протечек.

В 2017 году ООО «Комфортлифт» работы возобновило. Нам сделали отливы, и вода, вместо того чтобы течь по желобам, стала во время дождя струиться по стене дома.

Весенняя капель

Ещё осенью мы обратили внимание на жёлтые разводы на кухонном потолке, а весной обнаружили их и на окне в зале. Сначала грешили на детей — ​мол, нахулиганили и молчат. Окно помыли. Через несколько дней разводы появились вновь. Ребятню отчитали, несмотря на то что та не понимала, в чём её винят. 30 марта супруг заметил, как по стеклу бежит струйка воды, а на подоконнике образуются жёлтые лужицы. Позвонили в управляющую компанию, пришёл и представитель Центра по повышению энергетической эффективности — ​именно этот центр контролирует качество капитальных работ. Протечку зафиксировали, но делать ничего не стали.

В один из дней после капремонта вода потекла по дверному косяку и подоконнику.

На следующий день я услы­шала, как звенит капель, но не за окном, а в квартире. Вода бежала из середины дверного косяка. Обои в двух комнатах набухли. Видимо, текло давно — ​огромная лужа образовалась в нескольких сантиметрах от компьютерной розетки. Все выходные мы провели с тряпками и вёдрами. Протечки появлялись в совершенно неожиданных местах — ​над балконной дверью, на стенах и на потолке спальни.

В понедельник по нашему звонку явились те же проверяющие и наконец-то удосужились подняться на крышу. Правда, к тому времени протечки прекратились сами собой: снег просто-напросто растаял.

Появились и рабочие. Они сильно стучали и гремели на крыше: устраняли недоработки.

Вместе с тем мы узнали, что в это же время потоп случился и в квартире на 5-м этаже в доме № 58 по улице Суворова. Там тоже делали капремонт кровли, которая до этого не протекала. Протечку жителям обещали устранить, а ущерб от неё компенсировать. Нам же дали понять, что у нас и ущерба нет — ​всего-то набухли обои в двух комнатах да ковёр пришлось несколько дней сушить.

Хотели как лучше

На двери подъезда недавно появилось гневное объявление: «Уважаемые соседи! Как вы знаете, в нашем доме неизвестной строительной компанией руками гастарбайтеров произведён ремонт отопления. И теперь оно очень плохо работает. Результат безобразия кроется в том, что строители использовали дешёвые радиаторы, а наши деньги пошли в их карманы». Сообщение заканчивалось призывом провести общедомовое собрание. Но вскоре его сорвали. Собрание так и не провели.

И действительно, в нашем доме осенью 2017 года в рамках капремонта произошла замена системы отопления. Причём работы выполнялись не летом, а буквально за несколько недель до начала отопительного сезона. По квартирам ходили представили управляющей компании, нас уверяли, что всё будет выполнено быс­тро — ​до начала холодов, а результатом мы останемся довольны.

Наша семья, несмотря на неоднократные уговоры, в отличие от соседей, менять радиаторы не стала. И, похоже, мы не прогадали. К слову, к началу отопительного сезона работы завершены не были. И наш дом оставался без тепла несколько недель. В этом городские чиновники на всевозможных планёрках обвиняли нас же — ​якобы жильцы летом не пустили в свои квартиры рабочих.

Ну действительно, кто ещё может быть виноват, ведь не коммунальщики же, право…

После потопа со мной стали здороваться даже те соседи, которые раньше молча проходили мимо.

— Как там у вас, во время дождя не течёт? — ​участливо спрашивают они.
— Нет. И надеюсь, что этого не повторится, — ​отзываюсь я.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области сообщили, что работы, проведённые в домах №№ 11, 58, не приняты. А также пояснили, что их заказчиком выступила городская управа — ​с неё и весь спрос. Пока на наш официальный запрос ответа из городской управы не получено. В Центре по повышению энергетической эффективности ситуацию комментировать отказались.

В 2018 году в Калуге планируется проведение капремонта в 208 домах. На эти цели собираются потратить около 855 миллионов рублей, сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей Струев.

У вас дома зимой тепло и не течёт крыша? Подождите, они уже идут к вам!

 

Эта статья опубликована в свежем номере "Калужского перекрестка". Он доступен для скачивания в электронном архиве.

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Тэги: жкх капремонт
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