Тур по новостройкам: стартовала запись на экскурсию по калужским стройплощадкам

08.05.2018 10:12 3932

В пятницу, 18 мая, мы проведем экскурсию по самым привлекательным новостройкам нашего города. Вы сможете посмотреть более 5 строящихся домов разной ценовой категории. Сможете лично увидеть, как ведется строительство, изучить планировки квартир и задать застройщикам все интересующие вас вопросы.

"Тур по новостройкам" проводится уже далеко не первый год. При этом мы не продаем квартиры и не выдаем кредиты, а даем людям возможность своими глазами посмотреть на то, как идёт строительство на разных городских объектах и определиться с выбором самим, не навязывая никакого мнения.

Ждем вас в пятницу 18 мая.

Внимание! Количество мест ограниченно. Участие в туре бесплатное, но обязательно нужно предварительно записаться по телефону: (4842) 79-04-54, доб. 181.