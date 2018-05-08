Тур по новостройкам: стартовала запись на экскурсию по калужским стройплощадкам

В пятницу, 18 мая, мы проведем экскурсию по самым привлекательным новостройкам нашего города. Вы сможете посмотреть более 5 строящихся домов разной ценовой категории. Сможете лично увидеть, как ведется строительство, изучить планировки квартир и задать застройщикам все интересующие вас вопросы.
"Тур по новостройкам" проводится уже далеко не первый год. При этом мы не продаем квартиры и не выдаем кредиты, а даем людям возможность своими глазами посмотреть на то, как идёт строительство на разных городских объектах и определиться с выбором самим, не навязывая никакого мнения.
Ждем вас в пятницу 18 мая.
Внимание! Количество мест ограниченно. Участие в туре бесплатное, но обязательно нужно предварительно записаться по телефону: (4842) 79-04-54, доб. 181.
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