«Мы граждане, а не собственники»

Иронический человек

Однажды к нам в редакцию пришёл пожилой мужчина и принёс увесистую кипу листов, плотно исписанных старческими каракулями. Обычно мы такие материалы не берём, но тут что-то зацепило. Наверное, необычные для человека такого возраста искрящиеся иронией глаза. Или та лёгкость общения, которой удивил неожиданный гость.

Что сейчас волнует стариков? В первую очередь — коммунальные проблемы. Будучи на пенсии, они проводят большую часть жизни в стенах своих квартир, коротая время у телевизора и размышляя о проблемах геополитики. А ещё — пытаясь разобраться в хитросплетениях новой, реформированной системы ЖКХ.

Однако, в отличие от других, наш гость Марван Гиззатович Каюмов оказался ещё и профессионалом в этом вопросе. Старший офицер запаса, бывший строитель Байконура, он прекрасно знает все строительные нормы и правила. И поэтому его взгляд на проблему показался нам весьма интересным.

Далее приводим его записи с некоторыми изменениями и сокращениями. Наверное, не стоит воспринимать их слишком серьёзно. Но, тем не менее, это мысли рядового калужанина, и, возможно, среди читателей найдутся те, кто придерживается того же мнения.

Первопричина

«Мне, человеку из поколения старых строителей, тем более военных, пришлось хлебнуть немало. Путь строи­теля не усыпан розами. Это материалоёмкая, трудоёмкая и не очень зарплатоёмкая отрасль производства. Гнать надо было «вал», очень не ценились отделочные работы, тем более — ремонты.

Вот мы и докатились до того, что больше 65% жилого фонда многоквартирных домов оказались изношенными. Так появился 271-ФЗ — закон, который обязал всех собственников оплачивать так называемый капитальный ремонт общего имущества».

О результатах работы ГЖИ

«Разве не говорит об отличном качестве работы ГЖИ такой количественный показатель, как «переписка с собственниками»? Эта достойная организация отчитывается, что примерно из 45 тысяч обращений в 2017 году 87% были решены в течение 3 дней, а остальные 13% — чуть позже.

Эта словесная руда аккуратно собирается и подшивается в огромные папки, которые покоятся на стеллажах от пола до потолка. А после полного заполнения площадей мирно перекочует в другие помещения — на радость мышам».

О мошенничестве в ЖКХ

«Владимир Путин, наша опора и надежда, во время своей избирательной кампании уделил время и вопросам ЖКХ. Первое заключение: жильцы должны платить только за те услуги, которые получают. Второе: надо отсечь управляющие компании от денежных потоков. Третье: нужно прикрыть мошеннические схемы.

А вот тут всё непросто. Ведь по закону сохранения энергии управляющие компании в первую очередь всегда будут заботиться о своём существовании, а потом уже обо всём остальном. По этому поводу есть такой анекдот:



— Дед Мыкола, ты ведь гонишь самогон?

— Гнал и буду гнать.

— Так ведь посадят!

— Сын будет гнать.

— Так и сына посадят!

— Внук будет гнать.

— Так и внука посадят!

— А к тому времени я уже выйду.

Выведенная на заре самостоятельности и гордого шествия России формула бывшего вице-премьера и министра финансов Александра Лившица «Делиться надо!» сегодня даже более актуальна, чем тогда».

О капремонте

«Такого понятия, как «капитальный ремонт», в строительстве не существует. Под этим термином сейчас подразу­мевается некий набор работ, например замена систем холодного и горячего водоснабжения, замена лифтов, ремонт крыши и ряд других. Это всё текущие, средние, а то и вовсе косметические ремонты.

Любопытен расчёт оплаты этого самого капитального ремонта, когда за работы в одном каком-то месте платят все жильцы дома. Так, если забивается гвоздь в одном подъезде, то жильцы всех остальных подъездов платят за него в равной мере… и никаких гвоздей!»

О собственниках

«Схема управления многоквартирными домами не продумана. Всё стихийно. Все это «общее имущество» — ширма, кормушка, где — порой одичало — проводят жизнь существа, именуемые собственниками.

Человек в России не может быть собственником, это не Запад и не США, где совсем другой образ жизни. Для нас сейчас это символ насилия, точнее, коммунизм с лицом крепостного права.

Родина начинается в том числе и в квартирах, где живём мы — народ, — а не собственники. Родина начинается не с «общего имущества», которое, как Молох, пожирает наши скудные сбережения. Но оно диктует тот образ жизни, где властвуют нажива, нарушение всех прав и свобод, обещанных Конституцией».

О будущем

«Мы живём одним днём, продлевая этот день на 30 лет, и ничего не добиваясь в итоге. Нам нужна настоящая «реновация» основных фондов. Старые дома надо постепенно выводить из эксплуатации, а не пытаться реанимировать, продлевая их агонию из-за выработки ресурсов. Они, как живые существа, уже больны, а их взяли и повесили на жильцов, пригвоздив тех ярлыком «собственник».

Только так мы получим уютные и красивые города, с новыми домами, а не подкрашенными, разваливающимися уродами».

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в элетронном архиве издания.