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Кому отключат электричество перед выходными

29.03.2018 17:25 0 593 Дмитрий Ивьев
Кому отключат электричество перед выходными

В пятницу, 30 марта, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали энергетики.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Тельмана 11, 12, 13, 14, 15, 3-31,
  • пер. Литейный 11,
  • ул. Новая Стройка 3,
  • ул. Московская 232, 234, 236, 238, 240, 240 к.1, 242.


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Тэги: жкх коммуналка
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