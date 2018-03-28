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С каких улиц Калуги вывезут снег

28.03.2018 11:02 0 449 Дмитрий Ивьев
С каких улиц Калуги вывезут снег

В среду, 28 марта, с шести улиц Калуги коммунальщики вывезут снег. Список опубликовала городская управа.

Вывоз снега:

  • ул. Луначарского (участок от ул. Кутузова до ул. Дзержинского - четная сторона),
  • ул. Тульская (участок от пожарной части до ул. Стеклянников Сад - четная сторона),
  • ул. Путейская (участок от АЗС до Синих мостов - четная сторона),
  • ул. Пухова (участок от ул. Телевизионной до ул. Чичерина),
  • ул. Волкова (участок от ул. Гагарина, 13 до частного сектора),
  • ул. Поле Свободы (четная сторона).


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Тэги: жкх
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