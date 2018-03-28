С каких улиц Калуги вывезут снег

ул. Луначарского (участок от ул. Кутузова до ул. Дзержинского - четная сторона),

ул. Тульская (участок от пожарной части до ул. Стеклянников Сад - четная сторона),

ул. Путейская (участок от АЗС до Синих мостов - четная сторона),

ул. Пухова (участок от ул. Телевизионной до ул. Чичерина),

ул. Волкова (участок от ул. Гагарина, 13 до частного сектора),

ул. Поле Свободы (четная сторона).