Администрацию губернатора передумали отключать от газа

Как мы уже рассказывали, 22 марта в Калуге газовщики собирались проводить ремонтные работы на сетях. Под отключение, в частности, должна была попасть и администрация губернатора. Однако утром в четверг стало известно, что работы отменены.

Их не смогли провести из-за отсутствия согласования.