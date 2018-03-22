Администрацию губернатора передумали отключать от газа

Как мы уже рассказывали, 22 марта в Калуге газовщики собирались проводить ремонтные работы на сетях. Под отключение, в частности, должна была попасть и администрация губернатора. Однако утром в четверг стало известно, что работы отменены.
Их не смогли провести из-за отсутствия согласования.
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