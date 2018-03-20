С каких улиц сегодня вывезут снег

ул. Большевиков,

пер. Старообрядческий,

ул. Дзержинского (участок от ул. Николо-Козинской до ул. Театральной),

ул. Фридриха Энгельса (участок от ул. Никитина до ул. Войкова),

путепровод по ул. Московской (участок от ул. Поселковой до ул. Азаровской),

65 лет Победы (участок от ул. Фомушина до сквера им. Баранова, нечетная сторона),

ул. Переходная (четная сторона),

ул. Пролетарская.