Кому отключат электричество после выходных

В понедельник, 5 марта, в Калуге не будет электричества в доме №116 по улице Суворова. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, рассказали нам в пятницу в городской управе.
Они продлятся примерно с 10:00 до 12:00.
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