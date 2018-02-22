Прокуратура нашла 37 домов с сосульками

В Калуге прокуратура на днях проверила, как содержатся многоэтажки зимой.

- Восьми управляющими организациями города: ООО «ГКУ», ООО «Жилсервис+», ООО «ЖРЭУ №14», ООО «Стройсистема», ООО «Развитие» - не обеспечена своевременная уборка наледи, снега и сосулек с кровель 37 домов по улицам Жукова, Кутузова, Герцена, Плеханова и других, - сообщает в четверг, 22 февраля, областное управление ведомства.

После вмешательства прокуратуры крыши почистили.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.