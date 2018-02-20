Четыре района Калуги останутся без воды

Во второй половине дня во вторник, 20 февраля, на улице Вишневского в Калуге работники водоканала планируют провести ремонтные работы.

Из-за этого с 15:00 до 19:00 не будет холодной воды в домах в микрорайонах Анненки, Резвань, Калуга-2 и в деревне Плетеневка.