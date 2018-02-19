Коммунальщики жалуются, что антенны мешают им сбивать сосульки

В понедельник, 19 февраля, на заседании правительства заявили, что на борьбу с сосульками мобилизованы все коммунальные службы Калуги. При этом коммунальщики жалуются, что проблемы возникают из-за несанкционированных антенн и кондиционеров на фасадах домов.
- Надо очищать наледь, что ещё можно сказать? Занимайтесь, - прокомментировал информацию губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - По крайне мере для того, чтобы таких сосулек не было, которые показывают здесь. Не такая уж и дорогая операция. Сейчас есть кабели, которые периодически можно подключать, прогревать водосточные трубы, и всего этого безобразия не будет.
Отметим, что с начала года было выдано 1163 предписания на устранение снежных и ледяных образований.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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