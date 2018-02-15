В Обнинске коммунальщиков запугивают Навальным

Во вторник, 13 февраля, в Обнинске на одном из сугробов на улице Курчатова появилась надпись: «Навальный». Таким образом жители решили проверить, как быстро коммунальщики среагируют и уберут снег с фамилией оппозиционера.

Подобные флешмобы проходят в последние недели по всей стране. И во многих местах сугробы исчезали за считанные часы.

Но в наукограде что-то пошло не так, лайфхак пока не сработал. Ещё днём 14 февраля сугроб был на месте.

Фото: «Типичный Обнинск».