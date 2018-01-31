Ипотека под 6%: кому она подойдет?

31.01.2018 13:06 821

Среди указов, подписанных президентом Путиным в конце декабря 2017 года и направленных на улучшение демографии в России, был и указ о субсидировании ипотеки для семей, в которых родился второй или третий ребенок. Как получить ипотеку под 6% в 2018 году, каковы условия получения нового кредита и субсидирования взятого ранее, кому дают ипотеку с го­с­поддержкой в 2018 году?

Кредит со столь низким процентом будет выдаваться семье, если она покупает квартиру в новостройке. Также его можно будет получить на рефинансирование действующего ипотечного кредита. В 2018 году программой сможет воспользоваться примерно полмиллиона семей.

Схема проста и незамысловата: получатель будет платить 6% ипотечного кредита, а остаток до банковской ставки станет доплачивать государство. В программе четко ограничат список банков, которые будут участвовать в льготной акции.

Но есть нюанс

Попасть в программу могут только семьи, в которых второй и последующий ребенок родится в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если прибавление в семье наступило на день раньше — ​увы, вы уже в программу не входите. Предвидя вопросы негодующих россиян, которые не уложились в эти даты или уже имеет двоих и более детей и выплачивает ипотеку, правительство предложило компромисс: ​рефинансирование ипотечного кредита. Казалось бы, хорошая идея. Банк (не любой, а из утвержденного списка) таким заемщикам должен будет снизить процентную ставку до 6%. Но только на срок действия программы. А именно: на три года для семей с двумя детьми и на пять лет для семей с тремя и более детьми. А что же дальше? И вот здесь начинается самое интересное. А дальше ставка по ипотеке автоматом превратится в ставку ЦБ + 2%. Если государство выполнит обещания и будет целенаправленно в ближайшие годы снижать ключевую ставку, то проблем никаких. Но может быть и по-другому — ставка ЦБ взлетит до 15% годовых, как случилось зимой 2015-го.

Кто не рискует, тот не льготник

Но даже если заемщик готов идти на риск, то как будет на деле происходить рефинансирование, не знает пока никто. Очевидно, что для банков это ​лишняя головная боль. Понятно, что даже при условии компенсации от государства «потерянных» процентов прибыли банки не выстроятся в очередь. Если у родителей невысокий доход (а именно на эту категорию в первую очередь должна быть рассчитана программа) или серая зарплата, то получить кредит будет очень сложно. Тем более что с 1 января 2018 года банки ужесточили требования для ипотечных заемщиков.

Сумма ипотечного кредита при этом не должна превышать 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга. И 3 миллионов рублей — ​для остальных территорий. В Калуге за эти деньги можно подобрать квартиру практически в любой новостройке. Сумма первоначального взноса должна составлять не менее 20%. При кредите в 3 миллиона это как минимум 600 тысяч. Будут ли у многодетных семей свободные деньги в таком размере — ​вопрос. И еще одна ложка дегтя — ​по условиям программы заемщик обязан застраховать свою жизнь и недвижимость, а это дополнительные траты.

Как дешевая ипотека отразится на ценах

Несмотря на некоторое оживление рынка, цены на жилье в 2017 году не выросли. Эксперты считают, что так будет и дальше. По крайней мере, в ближайший год.

— Взрывной скачок мы вряд ли увидим, хотя в связи с отказом от долевого строительства и переходом на проектное финансирование плавный рост стоимости первичного жилья неизбежен, — ​добавляет директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор. — ​Правда, рост будет минимальным. И не в ближайший год точно. Застройщикам нужно распродать то, что имеется, завлекая покупателей низкими ценами и заманчивыми предложениями.

Тем временем

А не грозит ли нам ипотечный кризис?

Несмотря на столь благоприятное развитие событий, осуществление американского сценария (кризис 2008 года) у нас сейчас невозможно, уверены аналитики. В Америке, напомним, кредиты выдавались без первоначального взноса безработным. Грубо говоря, всем кому попало. У нас же ситуация совершенно другая.

— Банки все более тщательно проверяют клиентов, изучая их кредитную историю. Запрашивается подтверждение доходов по форме 2-НДФЛ, — ​отмечает управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-сеть офисов недвижимости» Александр Москатов. — ​Важен также и размер первоначального взноса. Сейчас он составляет15%, но банки, озабоченные падением цен на рынке недвижимости, хотели бы довести его размер до 20%.