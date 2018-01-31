Ипотека под 6%: кому она подойдет?

Среди указов, подписанных президентом Путиным в конце декабря 2017 года и направленных на улучшение демографии в России, был и указ о субсидировании ипотеки для семей, в которых родился второй или третий ребенок. Как получить ипотеку под 6% в 2018 году, каковы условия получения нового кредита и субсидирования взятого ранее, кому дают ипотеку с господдержкой в 2018 году?
Кредит со столь низким процентом будет выдаваться семье, если она покупает квартиру в новостройке. Также его можно будет получить на рефинансирование действующего ипотечного кредита. В 2018 году программой сможет воспользоваться примерно полмиллиона семей.
Схема проста и незамысловата: получатель будет платить 6% ипотечного кредита, а остаток до банковской ставки станет доплачивать государство. В программе четко ограничат список банков, которые будут участвовать в льготной акции.
Но есть нюанс
Попасть в программу могут только семьи, в которых второй и последующий ребенок родится в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если прибавление в семье наступило на день раньше — увы, вы уже в программу не входите. Предвидя вопросы негодующих россиян, которые не уложились в эти даты или уже имеет двоих и более детей и выплачивает ипотеку, правительство предложило компромисс: рефинансирование ипотечного кредита. Казалось бы, хорошая идея. Банк (не любой, а из утвержденного списка) таким заемщикам должен будет снизить процентную ставку до 6%. Но только на срок действия программы. А именно: на три года для семей с двумя детьми и на пять лет для семей с тремя и более детьми. А что же дальше? И вот здесь начинается самое интересное. А дальше ставка по ипотеке автоматом превратится в ставку ЦБ + 2%. Если государство выполнит обещания и будет целенаправленно в ближайшие годы снижать ключевую ставку, то проблем никаких. Но может быть и по-другому — ставка ЦБ взлетит до 15% годовых, как случилось зимой 2015-го.
Кто не рискует, тот не льготник
Но даже если заемщик готов идти на риск, то как будет на деле происходить рефинансирование, не знает пока никто. Очевидно, что для банков это лишняя головная боль. Понятно, что даже при условии компенсации от государства «потерянных» процентов прибыли банки не выстроятся в очередь. Если у родителей невысокий доход (а именно на эту категорию в первую очередь должна быть рассчитана программа) или серая зарплата, то получить кредит будет очень сложно. Тем более что с 1 января 2018 года банки ужесточили требования для ипотечных заемщиков.
Сумма ипотечного кредита при этом не должна превышать 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга. И 3 миллионов рублей — для остальных территорий. В Калуге за эти деньги можно подобрать квартиру практически в любой новостройке. Сумма первоначального взноса должна составлять не менее 20%. При кредите в 3 миллиона это как минимум 600 тысяч. Будут ли у многодетных семей свободные деньги в таком размере — вопрос. И еще одна ложка дегтя — по условиям программы заемщик обязан застраховать свою жизнь и недвижимость, а это дополнительные траты.
Как дешевая ипотека отразится на ценах
Несмотря на некоторое оживление рынка, цены на жилье в 2017 году не выросли. Эксперты считают, что так будет и дальше. По крайней мере, в ближайший год.
— Взрывной скачок мы вряд ли увидим, хотя в связи с отказом от долевого строительства и переходом на проектное финансирование плавный рост стоимости первичного жилья неизбежен, — добавляет директор Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор. — Правда, рост будет минимальным. И не в ближайший год точно. Застройщикам нужно распродать то, что имеется, завлекая покупателей низкими ценами и заманчивыми предложениями.
Тем временем
А не грозит ли нам ипотечный кризис?
Несмотря на столь благоприятное развитие событий, осуществление американского сценария (кризис 2008 года) у нас сейчас невозможно, уверены аналитики. В Америке, напомним, кредиты выдавались без первоначального взноса безработным. Грубо говоря, всем кому попало. У нас же ситуация совершенно другая.
— Банки все более тщательно проверяют клиентов, изучая их кредитную историю. Запрашивается подтверждение доходов по форме 2-НДФЛ, — отмечает управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-сеть офисов недвижимости» Александр Москатов. — Важен также и размер первоначального взноса. Сейчас он составляет15%, но банки, озабоченные падением цен на рынке недвижимости, хотели бы довести его размер до 20%.
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