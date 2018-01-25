На Тарутинской отключат электричество

В пятницу, 26 января, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества в зданиях на улице Тарутинской.

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