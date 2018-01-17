В Калуге отключат электричество из-за опиловки деревьев

В четверг, 18 июня, в Калуге не будет электричества в домах, расположенных на Резервном переулке.
Как рассказали нам энергетики, это связано с опиловкой деревьев. Работы продлятся с 9:00 до 18:00.
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