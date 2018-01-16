Во вторник, 16 января, в Обнинск остался без воды. Об этом сообщил наш читатель GLUK в «Народных новостях» .
Как нам рассказали в МП «Водоканал» Обнинска, наблюдается пониженное давление воды, в результате она не поднимается выше четвёртого этажа. Это связано с устранением аварии на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм в районе улицы Красных Зорь.
- Для населения с 18:00 до 20:00 дадут обычный напор воды, чтобы у них была возможность набрать воду, помыться и так далее. Потом напор воды опять снизится, - добавляют в «Водоканале».
Также сегодня полностью нет воды в жилых домах на улице Жолио Кюри №№ 1,3,5,7,9 и в доме № 1 на площади Треугольной, в связи с ремонтными работами на водопроводной линии.
В настоящее время решается вопрос с подвозом воды. График обещают опубликовать на официальном сайте «Водоканала» http://vodokanal.obninsk.ru/content/informatsiya.
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