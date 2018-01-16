Капремонт пройдёт в 208 домах Калуги

В 2018 году в Калуге запланировано проведение капремонта в 208 домах. На эти цели запланировано потратить около 855 миллионов рублей, рассказал на планёрке в горуправе начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей СТРУЕВ.
По его словам, по 143 домам запланирована разработка проектно-сметной документации с проведением строительно-монтажных работ, в 65 домах работы пройдут без разработки проектно-сметной документации.
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