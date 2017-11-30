Все уличные светильники в Калуге собираются заменить светодиодными

В среду, 29 ноября, на заседании городской думы Калуги обсудили реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», действующей в областном центре с 2014 года.

В настоящее время из 20 тысяч ртутных светильников, расположенных на территории Калуги, 13 тысяч заменили более эффективными – натриевыми.

- Ежегодная экономия электроэнергии составила 3,7 млн. кВт/ч. В денежном выражении это составило порядка 18 миллионов рублей, - отмечают в гордуме.

В перспективе городская управа планирует заключить контракт на создание автоматизированной системы управления наружным освещением, совмещённой с автоматизированной системой учёта электроэнергии розничного рынка. Все городские светильники при этом должны быть заменены на светодиодные с интеллектуальной системой управления. Однако сроки реализации этого проекта и источники финансирования пока не называются.