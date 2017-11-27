Губернатор предложил помечать подъезды безобразников

В понедельник, 27 ноября, на заседании областного правительства глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поднял проблему работы недобросовестных управляющих компаний. Он предложил «привести их в чувство, чтобы они начали работать цивилизованно».

- Если кто-нибудь пришёл на этот рынок - в управление жилфондом - для того, чтобы своровать, у него земля должна гореть под ногами, - считает губернатор. - Лучше пусть нас поправят, если мы где-то перегнём палку. Вор никогда не должен чувствовать себя спокойно. Эти деньги, которые он украл у граждан, ему должны сниться по ночам. Это, кстати говоря, касается вас, коллеги, главы муниципалитетов. Не ждите, когда отсюда всю эту работу за вас сделают. Это в ваших интересах. Взаимодействуйте и собирайте эти управляющие компании. Половина работает добросовестно. Половина. О них тоже никто не знает. И на них этот негатив тоже переносится. Люди думают, и они, наверное, такие же плохие. О положительном опыте надо рассказывать больше. Но и эти безобразники тоже должны быть известны всем.

По словам Артамонова, информацию жителям можно доносить с помощью объявлений:

- Я просил у вас об этом: напечатайте, проплатим, сделайте эту печатную продукцию, пусть на каждом подъезде висит информация о том, что этот дом, этот подъезд находятся у недобросовестной компании, фамилия собственника такая-то. Предупредить, что завтра у них будет банкротство, они придут под другим именем, под каким-то соусом уговаривать людей – не соглашайтесь. Третейские какие-то суды кто-то придумал. Нет таких судов. Это опять те же самые жулики. У одного написано народный депутат, у другого ещё что-то. Но это всё жульё, которое вводит людей в обман. Шарлатаны. Надо просвещением тоже как-то заняться людей, чтобы они знали, что их облапошивают. Это как раз защита прав граждан.