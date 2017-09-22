В Калуге пройдёт парад коммунальной техники

В субботу, 23 сентября, Калуга присоединится к Всероссийскому параду коммунальной техники. Праздник начнётся в полдень на вертолетной площадке Яченского водохранилища.
- Здесь можно будет увидеть все разновидности машин, работающих в сфере ЖКХ, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - И не просто увидеть, а потрогать, полазить, посидеть в кабинах и, к тому же, получить компетентные пояснения - где и как данная техника работает и для чего она предназначена.
Всего в параде будет представлено порядка 35 единиц коммунальной техники.
В программе праздника предусмотрены показательные номера экскаваторов, рассказали нам организаторы.
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