Кому перед выходными отключат электричество

В пятницу, 22 сентября, в микрорайоне Калуга-2 пройдут плановые ремонтные работы. Из-за этого не будет электричества на улице Привокзальной.
Отключение с 9:00 до 11:00:
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Правый берег на 10 часов оставят без газа 07.09.2017 11:52
Кому в четверг отключат электричество 06.09.2017 15:25
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