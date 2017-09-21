Кому перед выходными отключат электричество

В пятницу, 22 сентября, в микрорайоне Калуга-2 пройдут плановые ремонтные работы. Из-за этого не будет электричества на улице Привокзальной.

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