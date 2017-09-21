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Кому перед выходными отключат электричество

21.09.2017 14:49 0 413 Дмитрий Ивьев
Кому перед выходными отключат электричество

В пятницу, 22 сентября, в микрорайоне Калуга-2 пройдут плановые ремонтные работы. Из-за этого не будет электричества на улице Привокзальной.

Отключение с 9:00 до 11:00:

  • ул. Привокзальная 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8 кор. 1, 9, 9 кор. 1, 10, 11, 11 кор. 1, 15, 15 кор. 1, 16.

 


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Тэги: жкх

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