На 13 улицах Калуги отключат воду

Из-за планового ремонта оборудования на Городской насосной станции с 06:00 13 сентября до 8:00 14 сентября в Калуге отключат воду на 13 улицах.

ул. 2-ая Набережная,

ул. Подвойского,

ул. Монастырская,

пер. 2-ой Красноармейский,

ул. Детей Коммунаров,

пер. Подвойского,

пер. 1-ый Красноармейский,

ул. Красная гора,

ул. Кутузова,

ул. Вилонова,

ул. Первомайская,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2-66а,

ул. Николо-Козинская, д. 120, 122, 124, 126, 133.

Кроме того, по сообщению Калугаоблводоканала, пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться по следующим адресам:

ул. Зеленый Крупец,

ул. Знаменская,

пер. Свердлова,

ул. Беляева,

ул. Мичурина,

ул. Никитина,

ул. Горького,

ул. Энгельса,

ул. Степана Разина,

ул. Луначарского,

ул. Воробьевская,

ул. Воскресенская,

ул. Тульская,

ул. Николо-Козинская,

ул. Больничная,

пер. 1-ый Больничный,

пер. Старообрядческий,

ул. Кутузова,

ул. Московская,

ул. Дзержинского,

1-ый пер. Пестеля,

ул. Маршала Жукова,

ул. Суворова,

ул. Чижевского,

ул. Пролетарская,

ул. Огарева,

ул. Воронина,

ул. Баррикад,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 68-141,

ул. Краснопивцева.

- В ходе работ специалисты заменят запорно-регулируемую арматуру на станции, что в дальнейшем повысит надежность системы водоснабжения и обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям, - подчёркивают коммунальщики.