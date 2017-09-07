На 13 улицах Калуги отключат воду

Из-за планового ремонта оборудования на Городской насосной станции с 06:00 13 сентября до 8:00 14 сентября в Калуге отключат воду на 13 улицах.
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Кроме того, по сообщению Калугаоблводоканала, пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться по следующим адресам:
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- В ходе работ специалисты заменят запорно-регулируемую арматуру на станции, что в дальнейшем повысит надежность системы водоснабжения и обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям, - подчёркивают коммунальщики.
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