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На 13 улицах Калуги отключат воду

07.09.2017 16:52 6 2998 Дмитрий Ивьев
На 13 улицах Калуги отключат воду

Из-за планового ремонта оборудования на Городской насосной станции с 06:00 13 сентября до 8:00 14 сентября в Калуге отключат воду на 13 улицах.

  • ул. 2-ая Набережная,
  • ул. Подвойского,
  • ул. Монастырская,
  • пер. 2-ой Красноармейский,
  • ул. Детей Коммунаров,
  • пер. Подвойского,
  • пер. 1-ый Красноармейский,
  • ул. Красная гора,
  • ул. Кутузова,
  • ул. Вилонова,
  • ул. Первомайская,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2-66а,
  • ул. Николо-Козинская, д. 120, 122, 124, 126, 133.

Кроме того, по сообщению Калугаоблводоканала, пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться по следующим адресам:

  • ул. Зеленый Крупец,
  • ул. Знаменская,
  • пер. Свердлова,
  • ул. Беляева,
  • ул. Мичурина,
  • ул. Никитина,
  • ул. Горького,
  • ул. Энгельса,
  • ул. Степана Разина,
  • ул. Луначарского,
  • ул. Воробьевская,
  • ул. Воскресенская,
  • ул. Тульская,
  • ул. Николо-Козинская,
  • ул. Больничная,
  • пер. 1-ый Больничный,
  • пер. Старообрядческий,
  • ул. Кутузова,
  • ул. Московская,
  • ул. Дзержинского,
  • 1-ый пер. Пестеля,
  • ул. Маршала Жукова,
  • ул. Суворова,
  • ул. Чижевского,
  • ул. Пролетарская,
  • ул. Огарева,
  • ул. Воронина,
  • ул. Баррикад,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, д. 68-141,
  • ул. Краснопивцева.

- В ходе работ специалисты заменят запорно-регулируемую арматуру на станции, что в дальнейшем повысит надежность системы водоснабжения и обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям, - подчёркивают коммунальщики.


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Тэги: жкх

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