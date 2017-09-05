В Калуге жители 5 многоэтажек отказались от капремонта

В понедельник, 4 сентября, на планёрке в городской управе обсудили ход капитального ремонта многоквартирных домов.

- В настоящий момент по 15 домам процент исполнения от 5 до 50%, по 59 домам – от 60 до 90%, и по 5 домам процент исполнения – 0. Это связано с тем, что в процессе начала или выполнения работ жильцы от капремонта отказались. Такое случается. В пяти домах есть протоколы жителей об отказе, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей СТРУЕВ.

Все строительно-монтажные работы должны быть завершены до 30 сентября, а лифтовое оборудование будет установлено до 16 октября.

- Работ очень много. Пока ещё нет уверенности, что всё будет сделано, - признался Струев.

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ поинтересовался, как работает подрядчик ООО «Таск-Т», по вине которого в прошлом году затопило несколько многоэтажек.

- В настоящий момент работает из рук вон плохо, - ответил Струев. – Те объекты, которые они не доделали в прошлом и в этом году... Ничего, мягко говоря, у них не получается, заключены договора с субподрядными организациями, которые приступили к выполнению работ.

- Сможем ли мы отремонтировать 57 кровель, хотя уже осень? – спросил Горобцов

- Другого выхода нет. И кровли всё равно будут ремонтировать. Плачевный опыт у нас есть – конец прошлого года, начала этого года. Я думаю, что в этом году в зиму никто не даст уходить. Будут приняты фондом [Фондом капремонта] все исчерпывающие меры, и с нашей стороны будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас у фонда есть небольшой рычаг: если кто-то выигрывает и не справляется с объёмом работ, он уже имеет право в определённый момент отдать на субподряд. Я думаю, в зиму мы уйдём со всеми отремонтированными кровлями, которые были запланированы.