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Кому в четверг отключат электричество

16.08.2017 16:16 0 1104 Дмитрий Ивьев
Кому в четверг отключат электричество

В четверг, 17 августа, в Калуге не будет электричества в посёлках Новый и Муратовский Щебзавод. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • п. Муратовский Щебзавод 5-29, 6-26,
  • п. Новый, ул. Новосёлки 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14,
  • жилой посёлок 22, 23, 24,
  • посёлок ж.д. 7, 8, 10, 12.


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Тэги: жкх

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