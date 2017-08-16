Кому в четверг отключат электричество

В четверг, 17 августа, в Калуге не будет электричества в посёлках Новый и Муратовский Щебзавод. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 17:00:
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