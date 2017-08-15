В Калуге из-за сильного ливня затопило 17-этажный дом

Сильнейший ливень с грозой, разразившийся в областном центре рано утром в понедельник, 14 августа, имел фатальные последствия для жителей 17-этажного дома, расположенного по адресу: 65 лет Победы, д. 31 корп.1. В результате непогоды высотку затопило с 17-го по 1-й этаж.

«Примерно в 5:30 вода хлынула прямо в квартиры спящих калужан, - написал накануне в группе «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» один из жителей многоэтажки. – Дождевые потоки прошли высотку насквозь: с 17-го по 1-й этаж по стояку на лестничной клетке. Вода в коридорах стояла по щиколотку. В доме, где всё работает от электричества, залило электросчетчики. Затопило несколько квартир на верхних этажах. Отклеены обои, протекли потолки. В подъезде не работает лифт, ряд квартир обесточен. Электричества не будет несколько дней, пока не починят приборы учёта. Что всё это время будут делать семьи с маленькими детьми, непонятно. Управляющая компания на звонки жильцов не отвечала, люди обратились в МЧС. Вероятнее всего, потоп случился из-за лопнувших на крыше труб. Жильцы намерены подать в суд на управляющую компанию для возмещения ущерба».

Автор поста также выложил в группе видеозапись, на которой снят один из затопленных коридоров дома.

За комментариями мы обратились в управляющую компанию, в ведении которой находится многоэтажка.

- Сильным ветром были сорваны трубы ливнёвки, которые идут с крыши вниз через весь дом. По этой причине и произошло его залитие, - пояснила нам руководитель УК Лариса СТЁПИНА. – На чердаке сорваны замки. Может быть, кто-то был на кровле, сидел на этой ливнёвке, поэтому она расшаталась, и при порывах ветра её вырвало. Когда мы принимали дом в июне 2016 года, проблем с этими вещами у нас не было.

С претензиями жильцов в свой адрес в управляющей компании не согласились. Там считают, что ЧП произошло по причинам природного характера:

- Состояние ливнёвки мы контролируем, но, сами видите, какая погода этим летом. Возможно, ливнёвка просто не выдержала, поэтому и произошла такая ситуация. Мы заказали справку в Гидрометеоцентре о ветре, количестве выпавших осадков.

Сейчас управляющая компания проводит работы по подключению квартир к электричеству. Лифты в некоторых подъездах уже работают, в некоторых – всё ещё обесточены. Устранить последствия дождя УК обещает в течение недели.