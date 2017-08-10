Кому отключат электричество перед выходными

В пятницу, 11 августа, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 13:00:
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