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Калужанка с улицы Театральной: «Невозможно жить в доме-памятнике»

10.08.2017 10:13 19 1930 Елена Французова

В Калуге на улице Театральной что ни дом, то памятник или выявленный объект культурного наследия. Возраст многих строений перевалил за 200 лет. Так, дом №30 был построен ещё в начале XIX века. Этот адрес можно найти в перечне выявленных объектов культурного наследия. Правда, глядя на дом этого и не скажешь. Намекает на статус разве что кованый козырёк над подъездом.

Внутри дом выглядит не просто жалко, а скорее даже убого.

Создаётся впечатление, что в любой момент на голову может что-то упасть.

Что и произошло на кухне второго этажа. Здесь осыпался потолок. Вместе с кусками штукатурки на пол полетела деревянная балка. К счастью, никто не пострадал.

Потолок обрушился над плитой пенсионерки Евгении КОНДИЧЕВОЙ.

- У нас здесь коммунальная квартира, - поясняет пожилая женщина. – Большинство комнат сдаётся. Из постоянных жильцов только я. После того, как потолок рухнул, я даже боюсь подходить к плите.

На свою плиту пенсионерка поставила корыто, ожидая, что с потолка вновь что-нибудь посыплется.

- У нас здесь всегда во время дождей с потолка течёт, - показывает своё жильё женщина.

Разводы от воды есть и в общем коридоре, и в комнате Евгении Дмитриевны.

Постоянные обращения в управляющую компанию в течение нескольких лет ни к чему не привели.

- А вот теперь и потолок обвалился, - вздыхает женщина. – Невозможно жить в доме-памятнике. Что это за жизнь? А ведь я коренная калужанка, мой отец – офицер. 35 лет я проработала инженером по ремонту оборудования на заводе.


Сейчас женщина вынуждена готовить еду в своей комнате на электроплитке.

- Счета за свет от этого увеличатся, да и за газ, которым я не пользуюсь, мне всё равно придётся платить, - возмущается она. – А у меня и так пять тысяч в месяц уходит только на одни таблетки.


Евгения Дмитриевна разбирает коммунальные счета на столике, заставленном медикаментами.

Как нам рассказали МУП «УК МЖД Московского округа» в среду, 9 августа, специалисты выезжали на место. Но ответить, когда на кухне коммунальной квартиры появится потолок, нам так и не смогли.


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Тэги: жилье жкх евгения кондичева

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