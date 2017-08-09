Электричество в Калуге отключат на 11 улицах

В четверг, 10 августа, в Калуге из-за плановых ремонтных работ не будет электричества на 11 улицах.
Отключение с 8:00 до 18:00:
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Отключение с 14:00 до 17:00:
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Электричество отключат на двух улицах 07.08.2017 15:50
В Калуге затопило двор на улице Тульской 07.08.2017 14:01
Кому в понедельник отключат электричество 04.08.2017 15:57
Подорожание газа коснётся не всех 04.08.2017 11:44
На улице Московской отключат электричество 02.08.2017 15:04
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