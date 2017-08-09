Электричество в Калуге отключат на 11 улицах

В четверг, 10 августа, в Калуге из-за плановых ремонтных работ не будет электричества на 11 улицах.

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!