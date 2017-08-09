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Электричество в Калуге отключат на 11 улицах

09.08.2017 16:40 0 1251 Дмитрий Ивьев
Электричество в Калуге отключат на 11 улицах

В четверг, 10 августа, в Калуге из-за плановых ремонтных работ не будет электричества на 11 улицах.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Советская 1-29, 2-24;
  • пер. Советский 1-6;
  • ул. Садовая 1-15; 1-10;
  • ул. Мира 1-10;
  • ул. Зелёная 2,4;
  • ул. Московская 16-86;
  • ул. Пролетарская 8;
  • ул. Молодёжная 1-15, 26-42;
  • ул. Берёзовая 2, 9, 12.

Отключение с 14:00 до 17:00:

  • ул. Платова 4, 6, 8, 10/11;
  • ул. Моторная 7/7, 9.


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Тэги: жкх

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