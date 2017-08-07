Электричество отключат на двух улицах

Во вторник, 8 августа, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с капитальным ремонтом на подстанции, рассказали нам энергетики.
Отключение с 8:00 до 17:00:
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