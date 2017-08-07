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Электричество отключат на двух улицах

07.08.2017 15:50 1 558 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на двух улицах

Во вторник, 8 августа, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с капитальным ремонтом на подстанции, рассказали нам энергетики.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • проезд Киевский 7-37, 2-20,
  • ул. Киевка 5-25, 33/1, 27-51 10-14.


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Тэги: жкх

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