В Калуге затопило двор на улице Тульской

В понедельник, 7 августа, на улице Тульской, 49 в Калуге произошла утечка на водоводе. В итоге во дворе случился настоящий потоп.
Детская площадка и тренажерный комплекс оказались залиты. Кажется, что ещё немного и вода доберётся до подъездов.
«Река» стекает по тротуару. Прохожие лавируют между её «потоками».
Однако местную детвору наличие воды не огорчило.
Малыши плескаются, как утята. Правда, признаются, что вода холодная.
Специалисты водоканала работают на месте.
- Вёдра, давай, неси! Труба рядом, ты что, её нащупал? - переговариваются они между собой.
Когда будут ликвидированы последствия аварии, пока неизвестно.
- Ремонт выполняется без отключения потребителей от водоснабжения, - сообщает пресс-служба водоканала.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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