Кому в понедельник отключат электричество

В понедельник. 7 августа, из-за капитального ремонта на подстанции в Калуге не будет электричества на улице Комарова.

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