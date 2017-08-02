Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

На улице Московской отключат электричество

02.08.2017 15:04 0 670 Дмитрий Ивьев
На улице Московской отключат электричество

В четверг, 3 августа, в Калуге не будет электричества на двух улицах – Московской и Глаголева. Это связано с проведением ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Московская 211, 213, 215, 221а, 225,
  • ул. Глаголева 2.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Электричество отключат на пяти улицах 31.07.2017 14:53

Два района Калуги ждут проблемы с водой 31.07.2017 11:44

Электричество отключат на двух улицах 31.07.2017 08:13

Электричество отключили на Терепецкой 28.07.2017 08:06

Капремонт на подстраховке 27.07.2017 15:34

02.08.2017 00:06 3488 18
01.08.2017 18:54 782 4
31.07.2017 17:45 1833 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе

Концерты

сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Блоги

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек Сегодня 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Просто бложек - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56