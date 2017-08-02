На улице Московской отключат электричество

В четверг, 3 августа, в Калуге не будет электричества на двух улицах – Московской и Глаголева. Это связано с проведением ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 17:00:
|
|
Электричество отключат на пяти улицах 31.07.2017 14:53
Два района Калуги ждут проблемы с водой 31.07.2017 11:44
Электричество отключат на двух улицах 31.07.2017 08:13
Электричество отключили на Терепецкой 28.07.2017 08:06
Капремонт на подстраховке 27.07.2017 15:34
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: