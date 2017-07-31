Электричество отключат на пяти улицах

Во вторник, 1 августа, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на пяти улицах. Список адресов опубликовала городская управа.

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