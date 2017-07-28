Электричество отключили на Терепецкой

В пятницу, 28 июля, не будет электричества в домах на улице Терепецкой. Об этом сообщает городская управа Калуги.

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