Электричество отключили на Терепецкой

В пятницу, 28 июля, не будет электричества в домах на улице Терепецкой. Об этом сообщает городская управа Калуги.
Отключение с 8:00 до 15:00:
|
|
Капремонт на подстраховке 27.07.2017 15:34
Электричество отключат на четырёх улицах 26.07.2017 15:22
Жителей Малинников предупредили о проблемах с водой 26.07.2017 12:51
Кому отключат электричество в понедельник 24.07.2017 08:21
Электричество отключат на двух улицах 20.07.2017 13:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: