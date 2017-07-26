Жителей Малинников предупредили о проблемах с водой

- Мероприятия запланированы без отключения холодного водоснабжения, однако с 8:00 до 18:00 будет наблюдаться пониженное давление воды в жилых домах микрорайона Малинники, - рассказали нам коммунальщики.

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!