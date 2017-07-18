В среду, 19 июля, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 9:00 до 13:00:
|
|
Калужан попросили не бояться запаха газа 18.07.2017 09:20
Водная амнистия завершится 31 августа 13.07.2017 16:23
Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах 13.07.2017 15:14
Электричество отключат в 9 домах 13.07.2017 09:06
В двух посёлках отключили воду 13.07.2017 08:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: