Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Электричество отключат на четырёх улицах

18.07.2017 16:10 1 309 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на четырёх улицах

В среду, 19 июля, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение с 9:00 до 13:00:

  • ул. Кутузова 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Воскресенская 28, 30, 32;
  • ул. Ленина 117, 119, 121, 123, 125, 125а;
  • тупик Воскресенский 1-7.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх

Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Калужан попросили не бояться запаха газа 18.07.2017 09:20

Водная амнистия завершится 31 августа 13.07.2017 16:23

Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах 13.07.2017 15:14

Электричество отключат в 9 домах 13.07.2017 09:06

В двух посёлках отключили воду 13.07.2017 08:35

18.07.2017 13:30 282 2
18.07.2017 11:56 498 6
18.07.2017 09:57 493 5
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 23 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды
чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды

Кино

Сказ о Петре и Февронии
Человек-паук: Возвращение домой
Планета обезьян: Война
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Новости компаний

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

"Ростелеком" предлагает разгадать тайну

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57