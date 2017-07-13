Водная амнистия завершится 31 августа

Очередная водная амнистия, объявленная Калугаоблводоканалом, продолжится до 31 августа.

- Собственники жилых домов еще имеют возможность легализовать самовольные подключения к сетям без штрафных санкций и взысканий, - отмечают в водоканале. - За время действия лояльного периода к нам обратилось 92 жителя региона, 13 из них незаконно подключились к сетям в Калуге и 79 – в Калужской области.

В случае выявления незаконного присоединения собственникам придется заплатить административный штраф в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда. Также будет начислена плата за пользование водой по пропускной способности сети за три года. Воровство ресурса может обойтись нерадивому потребителю в сумму до 500 000 рублей, отмечают коммунальщики.