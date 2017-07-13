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Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах

13.07.2017 15:14 0 807 Дмитрий Ивьев
Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 14 июля, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • ул. Майская 9, 10, 11, 13, 15;
  • ул. Дорожная  9, 10, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15.

Отключение с 10:00 до 13:00:

  • ул. Болотникова 2, 4, 9/17;
  • ул. Жукова 23, 25, 27, 29.

 


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Тэги: жкх

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