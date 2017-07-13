Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 14 июля, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение с 8:00 до 18:00:
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Отключение с 10:00 до 13:00:
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Водная амнистия завершится 31 августа 13.07.2017 16:23
Электричество отключат в 9 домах 13.07.2017 09:06
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Опубликована интерактивная карта капремонта в Калуге 07.07.2017 12:24
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