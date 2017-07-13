Перед выходными электричество отключат на четырёх улицах

В пятницу, 14 июля, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение с 8:00 до 18:00:

ул. Майская 9, 10, 11, 13, 15;

ул. Дорожная 9, 10, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15.

Отключение с 10:00 до 13:00: