В двух посёлках отключили воду

В четверг, 13 июля, в Калуге не будет холодной воды в двух посёлках – Новый и Муратовский Щебзавод. Об этом сообщили в «Калугаоблводоканале».

Ремонтные работы по замене оборудования на скважине продлятся с 9:00 до 14:00.